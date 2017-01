Arpaisten hiihto jäi muutama vuosi sitten latuhistoriaan. Perinnettä jatkamaan syntyi uusi hiihtotapahtuma Suomenselän Satanen. Arpaisten hiihdossa sivakoitiin Soinista Ähtäriin 56 kilometrin taival, mutta Satanen on nimensä mukaisesti 100 kilometriä ja se hiihdetään Ähtärin alueella.

Tänä vuonna Satanen hiihdetään lauantaina 11. maaliskuuta. Valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt hiihdon Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemaan kuuluvaksi viralliseksi tapahtumaksi. Hiihto kuuluu myös Ähtärin 150-juhlavuoden tapahtumiin.

Juhlavuoden kunniaksi hiihdon suorittaneet saavat numeroidun juhlamitalin, jonka on suunnitellut kansainvälisesti tunnettu kuvanveistäjä Eino Romppanen.

Tapahtuman keskuksena on hotelli Mesikämmen, jonka läheisyydessä sijaitsee lähtö- ja maalialue. Matkavaihtoehdot ovat 25, 50 ja 100 kilometriä. Hiihtotyyli on perinteinen. Hiihtoon voi lähteä yksin, pareittain tai nelihenkisin joukkuein. Huoltopaikkoja on reitin varrella noin 10 kilometrin välein.

Osallistujille tarjotaan kunniakirja, ruokailu, palkintoarvonta ja hiihdon jälkeen kylpylän palvelut.

AARRE LÖYTÖMÄKI