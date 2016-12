Vuoden 2017 suurin peruskorjauskohde on terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen 2,5 miljoonalla. Ensivaiheessa on tarkoitus rakentaa kaksi laajennusosaa, joihin sijoittuvat mm. ensiapu, hammashoitola ja työterveys. Toisessa vaiheessa peruskorjaus kohdistuu keittiötiloihin, hallinnon tiloihin ja viimeksi vastaanottotiloihin. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan reilun kolmen vuoden hankkeella yhteensä n. 4,4 miljoonaa. Peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan 2018.

Alajärven uuden päiväkoti Mäntymäen rakentaminen Kullanmutkan uudelle kaava-alueelle on käynnistynyt elokuussa 2016 ja kohde valmistuu toukokuussa 2017. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut n. 2,2 miljoonaan. Lisäksi ensikertaiseen kalustamiseen on varauduttu 100.000 eurolla. Päiväkodin paikkaluku on 65.

Suunnitelmavuosien 2018−2019 uusina investointikohteina ovat monitoimihallin (kustannusarvio 4,3 e) sekä uuden paloaseman (2,8 e) rakentamisen aloittaminen.

Alajärven kaupungin lainakanta laskee vuoden 2016 aikana 20,7 miljoonaan, mutta investointien myötä nousee ensi vuonna 25 miljoonan euron tasolle (n. 2.494 eur/as.) Vuonna 2018 se nousee 27,8 miljoonaan (n. 2.795 eur/as.).

– Alajärven kaupungin talous on saatu parempaan kuntoon. Tämän johdosta myös kunnan tuloveroprosenttia haluttiin laskea alemmaksi. Muutaman hiljaisemman investointivuoden jälkeen Alajärvi panostaa taas palvelu- ja korjausrakentamiseen, joilla halutaan nostaa kaupungin vetovoimaa entisestään. Alajärvellä on hyvä tekemisen meininki, joka näkyy myös useissa alueen yrityksissä, toteaa kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Kaupunginvaltuusto sinetöi vuoden 2017 talousarvion ensi maanantain kokouksessa.