Muut ensimmäisessä vaiheessa verkostoon liittyvät kaupungit ovat Espoo, Eura, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Paimio, Pori, Rovaniemi ja Seinäjoki. Varkaus allekirjoittaa perustamisasiakirjan myöhemmin helmikuussa 2017. Yhteistyöverkosto perustettiin Alvar Aalto -säätiön ja Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Verkoston tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Aalto-kaupunkien välillä ja kasvattaa Aalto-tietoutta sekä kotimaassa että ulkomailla. – Idea Aalto-kaupunkien verkostosta on ollut idullaan jo pidemmän aikaa. Kaupunkien väliselle yhteistyölle on selvä tilaus, kertoo Alvar Aalto -säätiön johtaja Tommi Lindh. Aalto-kaupunkien verkostoon voi liittyä suomalainen tai ulkomaalainen kaupunki tai kunta, jonka alueella on vähintään yksi Alvar Aallon toteutunut merkittävä suunnittelukohde. Kaiken kaikkiaan Aalto-kaupunkeja löytyy nelisenkymmentä ympäri maailman. Vapaamuotoinen verkosto mahdollistaa mukana oleville kaupungeille ja Alvar Aalto -säätiölle entistä tiiviimmän ja monipuolisemman yhteistyön erityisesti Aaltoon liittyvän viestinnän, markkinoinnin, matkailun sekä näyttely- ja tapahtumatuotannon osalta. Tavoitteena on kasvattaa Aallon tunnettavuutta ja brändiä kotimaassa ja ulkomailla. – Toiveena on, että tulevaisuudessa verkostosta on muodostunut kaikki Aalto-kaupungit kattava kansainvälinen toimija”, sanoo Lindh.