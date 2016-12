Palvelu on ostettu vuodesta 1994 vimpeliläiseltä koirahoitola Peninkulmalta. Yhteistyö on päättymässä. On arvioitu, että Alajärvellä on tarve 3-5 koiran ja 10-30 kissan säilytykseen vuodessa.

Yrittäjää haetaan kilpailutuksella. Kaupungin nettisivuilta löytyvät toiminnan kriteerit. Yrittäjältä edellytetään mm. eläinten noutamista löytöpaikalta korvausta vastaan.

Hallintojohtaja Tero Kankaanpää vinkkaa, että tässä olisi tilaisuus jollekin uudelle kiinnostuneelle vaikkapa sivutoiminnaksi.

Tarjousten jättöaika on 20.1. saakka. Sopimus alkaisi maaliskuussa.