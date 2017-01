Mikä on Huoltis? Huoltiksessa haluamme kohdata Jeesuksen ja toinen toisemme. Huoltis-iltoja on kevään aikana yhteensä viisi ja kokoonnumme Alajärven seurakunnan Kirkontuvalla sunnuntaisin 22.1., 19.2., 19.3., 23.4. ja 21.5.2017.

Mitä siellä tehdään? Illan kulku on samanlainen jokaisella kerralla. Ilta alkaa klo 18 yhdessä laulaen. Sen jälkeen alkavat aikuisten opetus- ja rukousosuudet sekä lasten ja varkki-ikäisten omat ohjelmat. Ohjelmaosuus päättyy klo 19 alkavaan iltapalaan, jolloin on vielä aikaa seurusteluun.

Jokainen on tervetullut mukaan myös tekemään Huoltista. Mukavia tehtäviä ovat mm. iltapalatarjoilussa auttaminen, tervetulleeksi toivottaminen, illan juonto sekä lasten ja varkki-ikäisten ohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen.

Voinko minäkin tulla sinne? Ehdottomasti kyllä! Jos jo nyt mieleesi juolahti, että olet liian nuori tai liian vanha, sinulla on lapsia tai ei ole lapsia tai vaikkapa et tunne ketään, niin älä mieti liikaa, Huoltis on tarkoitettu kaikenikäisille ja kaikissa elämäntilanteissa oleville.