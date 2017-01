Vimpelin yrittäjät ry on kutsunut Jounin kaupan Sampo Kaulasen vierailulle Vimpeliin helmikuussa.

– Sampo Kaulasen tempaukset ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa ovat ihastuttaneet suomalaisia jo pitkään. Sampo on hahmona sympaattinen, hauska ja inspiroiva. Hänestä löytyy samaa henkeä mitä meistä vimpeliläisissä, joten halusimme pyytää hänet vierailulle. Päivän aikana käymme muun muassa Lakeaharjulla ja toki myös Saarikentällä, paljastaa Vimpelin yrittäjät ry:n puheenjohtaja Teija Uitto-Kohonen.

Päivä huipentuu hauskaan ja inspiroivaan seminaari-iltaan. Illan teemana on sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa. Tarkoitus on kokoontua kuitenkin myös verkostoitumaan, saamaan uusia ideoita ja inspiroitumaan. Sampo Kaulanen kertoo sosiaalisen median hyödyntämisensä lisäksi oman yritystarinansa tilaisuudessa. Paikalla on puhumassa markkinoinnista myös paikallinen markkinoinin ja viestinnän alan yrittäjä Susanna Korkiatupa.

– On tarkoitus, että jokainen paikalle tuleva yrittäjä huomaisi, kuinka itse voisi hyödyntää sosiaalisen median kanavia omassa näkyvyydessä. Sosiaalista mediaa hyödynnetään edelleen aivan liian vähän, vaikka se on käytännössä ilmainen ja erittäin tehokas markkinointiväline, hän toteaa.

Ilta on suunnattu yrittäjille tai yrityksen markkinoinnista vastaaville henkilöille, alan opiskelijoille, yrittäjyydestä kiinnostuneille tai muuten asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua.