Alajärvellä on talven ja kevään aikana tarjolla uutta, luonnonläheistä puuhaa lapsiperheille Yhdessä luontoon -teemapäivien muodossa. Tapahtumien järjestelyistä vastaavat Seinäjoen ammattikorkeakoulun alaisessa Green care -koulutuksessa opiskelevat alajärveläiset.

Ensimmäinen Yhdessä luontoon -teemapäinä on ensi lauantaina 28.1. klo 10–12. Se vie eväsretkelle Alajärven jäälle luistellen ja kelkkaillen. Teemapäivää luotsaa Elina Niskakangas.

Päivän aikana tehdään jäällä, osallistujista riippuen, kolmen tai viiden kilometrin lenkki luistellen tai kelkkaillen. Pienimmät voivat tulla mukaan pulkassa vetäen.

– Jos tulet mukaan luistimilla, niin varaa matkaan myös kengät, sillä menemme retkelle saareen, Elina Niskakangas vinkkaa.

Päivään on ennakkoilmoittautuminen Krista Savolalle. Osallistumismaksu on kymmenen euroa per perhe, ja se sisältää evästarjoilun.