Alajärven kaupungin löytöeläinten vastaanoton ja hoidon järjestämisestä on jätetty yksi tarjous. Tarjouksen ovat tehneet kurejokelaiset Minna Peltoniemi ja Jussi Latvala.

Kaupunginhallitus käsittelee tarjouksen ensi maanantaina.

Tähän saakka palvelu on ostettu vimpeliläiseltä koirahoitola Peninkulmalta, jonka kanssa sopimus on nyt päättymässä.

Eläinsuojelulain mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Tarjouksen perusteella voidaan karkeasti arvioida talteen otettujen pieneläinten hoidon järjestämisestä kaupungille jatkossa aiheutuvia vuosittaisia kuluja yhteensä reilut 12 000 euroa.

Tämä pitää sisällään kiinteän 5000 euron vuosimaksun sekä hoito- ja matkakulut. Hinta on laskettu arvioiden, että vuosittain talteen otetaan kolme sellaista koiraa ja 20 sellaista kissaa, joiden hoidosta aiheutuneita kustannuksia ei saataisi perittyä omistajalta.

Palvelun on tarkoitus siirtyä uudelle yrittäjälle maaliskuun alussa.