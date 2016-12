Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Korkiatupa on ilmoittanut toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti omasta halustaan luopua toimitusjohtajan tehtävästä keväällä 2017 täytettyään 62 vuotta. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on sopinut toimitusjohtaja Matti Korkiatuvan kanssa, että hän siirtyy 14.3.2017 lähtien ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja eläkkeelle 12.5.2017.

Hallitus on kokouksessaan 19.12.2016 valinnut palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uudeksi toimitusjohtajaksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n nykyisen talousjohtajan KTM Olli Pirhosen (46) 14.3.2017 alkaen. Pirhonen on työskennellyt Ilkka-Yhtymän talousjohtajana 3.2.2014 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Atria konsernissa mm. Group Controllerina sekä rahoitus- ja talouspäällikkönä.

Lisäksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on nimittänyt konsernin tulevaksi talousjohtajaksi KTM Seija Peitson (52) Seinäjoelta. Hän ottaa tehtävän vastaan maaliskuussa 2017.

Seija Peitso siirtyy Ilkka-Yhtymä Oyj:n palvelukseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousjohtajan tehtävästä. Vuosina 1985-2012 hän on toiminut Ilkka-Yhtymän taloushallinnon tehtävissä.