Vuonna 1966 viisi teinipoikaa, nuorin vasta 13-vuotias ja vanhin juuri rippikoulun käynyt, otti turkulaisessa asunnossa käsiinsä kitarat ja alkoi soittaa ja laulaa hengellisiä lauluja uudella tavalla. Vahva komppi oli vierasta tuon ajan hengellisessä musiikissa Suomessa. Syntyi kitarayhtye Pro Fide (Uskon puolesta) ja samalla uutta gospelmusiikkia, jota pian säesti sähkökitarat, basso ja rummut.

Suomalaisen gospelmusiikin ”Grand Old Bandin” kokoonpano on vuosikymmenten aikana vaihtunut. Mukana on ollut eri aikoina runsaat 40 muusikkoa.