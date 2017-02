Aho on Alajärven musiikkiopiston kasvatteja. Musiikin maisteriksi hän valmistui Sibelius-Akatemiasta syksyllä 2012. Pääaineena hän on opiskellut kirkkomusiikkia ja hänen syventymiskohteensa on ollut laulu. Terhi Aho on työskennellyt kanttorina Malmin seurakunnassa Helsingissä ja parhaillaan hän toimii urkurina Eskilstunan seurakunnassa Ruotsissa. Tällä hetkellä hän valmistelee laulun diplomitutkintoa Sibelius-Akatemiaan. Nelimarkka-museon konsertti on osa tutkintoon valmistautumista.

Konsertin monipuolinen ohjelmisto koostuu Ahon laulamista liedeistä, ooppera-aarioista, kantaattiaarioista sekä sopraanosooloista. Säestäjä on Helena Säily.

Konsertin aloittavat musiikkiopiston oppilaat Teresa Jaakkola, piano ja Milja Latvala, viulu. Latvalaa säestää Riitta Thiam pianolla.