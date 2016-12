Järviseudulla nuorten elämää läheltä seuraava aikuinen on huolissaan alaikäisten käyttäytymisestä. Tulevana viikonloppuna on jälleen luvassa mökkibileitä, joiden käsistä riistäytymistä on syytä pelätä. Nuorten juhliin kutsutaan väkeä Snapchatin, Instagramin ja WhatsApp-sovellusten kautta. Facebookissakin monella nuorella on tili, mutta facea ei nuorten parissa viestikanavana enää suosita, sillä siellä on läsnä myös vanhempien valvova silmä.