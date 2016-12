Ajatuksena on tarjota säännöllistä varhaiskasvatusta perheen pienimille, joille ei helluntaiseurakunnassa ole vastaavaa toimintaa aiemmin ollut. Luvassa on mukavaa yhteisoloa leikin, askartelun ja ulkoilun merkeissä Raamatun kertomuksia unohtamatta. Samalla tehdään pikkuväelle tutuksi englannin kieltä ujuttamalla sitä sopivina palasina puuhastelun lomaan. Apuna ovat muun muassa englanninkielinen musiikki ja lastenkirjat.

Kaksituntinen kerho päättyy ulkoiluun ja kerhoeväillä herkutteluun ulkoilmassa.

Kerho alkaa tammikuussa, mutta esimakua siitä saa torstaina joulukuun 1. päivänä järjestettävässä puuhapäivässä, jossa kerhoa esitellään vanhemmille ja lapsille. Mikkola ja Männistö toivottavat kaikki tuolloin tervetulleiksi temppelille klo 9.30-11.30.

He painottavat, että kerhon ovet ovat auki myös muille kuin seurakunnan jäsenille kuten helluntaiseurakunnan kerhoissa ja leireillä aina.

Kerhoon on ennakkoilmoittautuminen. Osallistujien määrä on rajallinen, joten nopeus on valttia. Osallistumismaksu kaudelta on 10 euroa.

Alajärven helluntaiseurakunnan ohjelmatarjonta lapsille ja nuorille on vilkasta.

– Haluamme olla koko perheen seurakunta, sanoo Männistö.

Puitteet kerhoille, pyhäkouluille ja vapaalle yhdessäololle ovat hienot, sillä temppelin alakerrasta löytyy niin iloisen värikästä leikkihuonetta kuin viihtyisä nuorisotila Bunkkeri löhösohvineen.

Lapsi- ja nuorisotyön vahvistamiseksi seurakunta päätti vuosi sitten palkata työhön täyspäiväisen tekijän. Tämä ratkaisu toi Niina Männistön puolisonsa kanssa paluumuuttajana Alajärvelle.

– Olen tämän seurakunnan kasvatti. Ei olisi uskonut, että voin palata kotiseurakuntaan tällaisissa merkeissä. Se on unelman täyttymys, sanoo Männistö, joka on koulutukseltaan lastentarhanopettaja.

Ilmoittautumiset Arvokas Kids -enkku- ja luontokerhoon Niinalle 044 237 5641 tai niina.mannisto(at)outlook.com