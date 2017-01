Helsingin Rastilaan viime vuonna valmistunut Asunto Oy Helsingin Viuhka on palkittu Vuoden 2016 betonirakenteena.

Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, ja projektiarkkitehtina on toiminut alajärveläisjuurinen arkkitehti Olli Tallbacka. Pääsuunnittelija on toimiston omistaja Jaakob Solla.

Vuoden betonirakenne -tunnustus on alan arvostettu palkinto, joka myönnetään vaativasta ja innovatiivisesta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta.