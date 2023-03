Erityisesti TikTok on täynnä politiikkaa ja se oli hurjaa ja repivää

Ensi sunnuntaina on kansanvallan juhlapäivä. Meidän kaikkien suomalaisten edustajiksi valitaan 200 ihmistä eri puolelta Suomea. On hienoa taas päästä valitsemaan heitä. Se onnistuu helposti ja vaivattomasti käymällä äänestämässä.

Läntisten demokratioiden murheena on pitkään ollut suuri äänestämättä jättäneiden määrä. Suomessakin sanotaan suurimman puolueen olevan nukkuvien puolue. Se pitää paikkaansa. Lähes joka kolmas ei vaivaudu äänestyskoppiin.

Minä en kyllä äänestä, en todellakaan. Näin sanoi eräs nuori, kun kerroin että nyt on käynnissä ennakkoäänestys. Kysyin, mikä siihen on syynä. Hän kertoi, ettei äänestämisellä ole mitään merkitystä. Kaikki kuitenkin jatkuu ennallaan. Kerroin niin helposti tapahtuvan, jos ei ilmaise äänestämällä mielipidettään ja näytä sillä keinoin, mihin suuntaan haluaa Suomea kehitettävän.

Hienonkin viestin tämä nuori toi. Hän kertoi, että nykyisin nuoret ovat innokkaampia seuraamaan politiikkaa, kun siihen on tullut särmää ja vääntöä. Vastakkainasettelua ja kinaa, sanoisi näiden nuorten vanhemmat.

Nuori kertoi myös, että some ja erityisesti TikTok on täynnä politiikkaa. Kävin TikTokissa katsomassa ja meno oli hurjaa ja repivää. Nuorella on oltava todella hyvä medialukutaito, että pystyy erottamaan toden tarusta.