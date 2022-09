Hän pitää sinusta huolen

Kun avaat Raamatun Uuden Testamentin puolelta, löydät monia kohtia, joissa kerrotaan Jumalan huolenpidosta.

Ensi sunnuntain teksti tuo eteemme esimerkiksi taivaan linnut ja ihmisten jokapäiväiset tarpeet. Tänä päivänä ihmisillä on monenlaisia huolia rahan riittämisestä elämiseen ja maailman tilasta, ilmastonmuutoksesta ja sodan keskellä elävistä kansoista.

Murehtimisen syitä on paljon ja ne saattavat ahdistaa ihmisen elämää.

On toki monia asioita, joista meidän tulee kantaa huolta. Lasten tulevaisuus ja oman elämän suunta. Näihin voimme vaikuttaa, mutta on paljon sellaisia murheita, jotka eivät pienen ihmisen mielessä selviä. On turha murehtia sellaisia asioita, joille emme mitään mahda. Jätetään ne Jumalan hoitoon, Hänen hoidossaan ne kyllä selviävät.