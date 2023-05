Helatorstailla on tärkeä merkitys

Helatorstaita vietetään Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Neljänkymmenen päivän ajan Jeesus oli näyttäytynyt seuraajilleen. Näitä kohtaamisia tarvittiin vakuuttamaan heidät tästä täysin uskomattomasta ihmeestä. Silloin Jeesus oli myös selittänyt sitä, kuinka tämä kaikki oli kerrottu jo satoja vuosia aikaisemmin Vanhassa testamentissa.

Neljänkymmenen päivän päästä Jeesus otettiin ylös Isän luokse. Helluntaina kymmenen päivän kuluttua hän lähetti Pyhän Hengen omilleen. Pyhä Henki toi rohkeuden lähteä ulos lukittujen ovien takaa kertomaan historian suurinta uutista.

Kun tätä tapahtumien kulkua seuraa, saattaa huomata, ettei mikään näistä ollut apostolien omaa työtä tai saavutusta. Kaikki oli Jumalan työtä heissä. Toisten puheiden perusteella he eivät olisi uskoneet Jeesuksen nousseen kuolleista.

Ilman Jeesuksen opetusta he eivät olisi ymmärtäneet Vanhaa testamenttia. Ilman Pyhää Henkeä heidän uskonsa ja tietonsa olisi jäänyt lukittujen ovien sisälle.

Kun siis Jumala kutsuu meitä seuraamaan Jeesusta ja kertomaan hänestä, se ei ole meidän työtämme. Kaikki tarvittava tulee Jumalalta.

Jeesus, joka kuoli meidän vuoksemme ja voitti kuoleman, istuu nyt Isän oikealla puolella. Se on helatorstain merkitys. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja helatorstaina hän otti jälleen tämän paikan, joka hänellä oli jo ennen maailman luomista. Me seuraamme ylösnoussutta Jeesusta, jolla on valta pelastaa, antaa rohkeus ja ymmärrys toimia hänen lähettiläinään.