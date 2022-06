Jotka kyynelin kylvävät, he riemuiten leikkaavat

Meistä monen sydämeen on ripoteltu valtava määrä hyvää siementä elämämme aikana. Maaperiä on muokattu esirukouksin ja on neuvottu tietä kirkkoon, seuratupiin ja opetettu laulamaan Jeesuksesta. Elämään tulee silti myös kuivia aikoja. On myös tukahduttavaa turhuutta ja asioita, jotka lintujen tavoin napsivat hyvät siemenet suihinsa. Missä on hyvä maa?

Ellei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin, eikä kanna hedelmää. (Joh 12:24)

Jeesus kuoli ristillä ja haudattiin. Hän on multaan kätketty nisunjyvä, joka herätettiin kuolleista. Uusi elämä ja hyvä kasvu tunkeutuu esille siellä, missä Pyhä Henki avaa sydämet vakuuttumaan, että Jeesus on sovittanut myös minun syntini. Tämä on evankeliumi. Tämä on helluntain ihme ja suuren sadon salaisuus.