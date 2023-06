Jukka-Pekka Vainionpään kunnari oli kesän toistaiseksi komein pajatson tyhjennys

Vimpeli–Kitee 2–0(14–0, 4–3), Koskenkorva–Vimpeli 0–2 (2–3,1–8)

Vedon meno on ollut kahdessa viime pelissä vakuuttavaa ja pelit on pelattu samalla kaavalla molemmat. Vimpeli on vienyt toisen jakson selvästi ja toisen jakson niukasti. Kuitenkin niin, että Vedon ulkopeli on ollut vahvassa kuosissa eikä vastustaja ole päässyt viemään pistettäkään.

Perjantaina Kiteetä vastaan ensimmäinen jakso tuotti 14 juoksua erinomaisilla lyönneillä. Jukka-Pekka Vainionpään sivallus kolmosnurkasta jokeen oli kesän toistaiseksi komein kentän tyhjennys. Janne Mäkelä löi kuusi juoksua ja kultakypärä Olli Heikkala löi kaksi kunnaria ja kärkilyöntejäkin kertyi kymmenen.

Toisella jaksolla ei enää ilotulitusta nähty, mutta vahvalla ulkopelillä varmistettiin täydet pisteet.