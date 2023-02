Olin kaupunkireissulla. En ollut vanhaa kotikaupunkia entiseksi tuntea. Liikenteen meteli löi korvat tukkoon, nipin napin selvisi elävänä nopeasti vaihtuvista liikennevaloista.

Jättiläiskokoiset kaivurit ja murskaimet hajottivat maan tasalle 70-luvun kerrostaloja. Tilalle nousevat avaruuskaupungin pilvenpiirtäjät. Kaukana ovat lapsuuden onnelliset vuodet puutalokorttelissa. Isät olivat rintamalla, äidit huolehtivat suurista perheistä.

Itse asiassa asukkaat olivat suurta perhettä. Vastuu ja vähäinen ruoka jaettiin. Lapset kasvoivat yhteen, olimme samaa perhettä. Olimme lasten sotasukupolvi, joka nyt on unohdettu.

Näitä mietin maailman menoa ihmetellessäni. Mihin ihmiskunta on menossa? Aseet laulavat kuoleman marssia. Minne on unohtunut Vuorisaarnan rakkauden opetukset? Kuka on lähimmäisesi? Vanhempamme kasvattivat meidät ihmisiksi.

Vasta nyt, ”korkeassa iässä”, ymmärrämme, että vanhempamme kasvattivat meidät ihmisiksi, ymmärtämään, rakastamaan lähimmäistämme.

Tärkeitä ei ole kerätä maallista omaisuutta, vaan kätkeä sydämiimme agapen – rakkauden – kultajyviä.

On luotettava siihen, että joskus aseet vaikenevat Jumalan tahdon mukaan. Jumala kuulee hiljaisen rukouksen: ”Herra auta”.

Jumala ei hylkää meitä.

Tarttukaamme lähimmäisen käteen. Miten lämmin onkaan Pyhän Jumalanäidin käsi.