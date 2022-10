Mahdoton käsky

Jeesukselta kysyttiin, mikä on lain suurin käsky. Tähän Jeesus vastaa, että suurin ja tärkein käsky on rakastaa Herraa, Jumalaa, koko sydämestä, koko sielusta ja mielestä.

Toinen yhtä tärkeä on rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.

Tänä aikana puhutaan paljon rakkauden kaksoiskäskystä, kun on kyse siitä, mitä voi tehdä ja mitä ei.

Valitettavasti korostetaan vain kaksoiskäskyn jälkimmäistä osaa eli lähimmäisen rakastamista.

Kaikki on luvallista rakkauden nimissä. Jotta voisi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, on ensin kuitenkin opittava rakastamaan itseään. Siinäkö kaikki? Pääsenkö Taivaaseen, kunhan vain rakastan lähimmäistäni?

Rakkauden kaksoiskäskyssä on tuo edellinenkin osa: Rakastaa Jumalaa. Mitä se on käytännössä? Se on uskoa ja luottaa Häneen, ottaa vastaan syntien anteeksianto ja pelastus Jeesuksessa Kristuksessa sekä uskoa ja luottaa Hänen Sanaansa.

Lähimmäisen rakastaminen ei saa koskaan olla ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa. Jumalan rakastaminen on sitä, että pyrkii pitämään Hänen Sanansa.

Jotkut unohtavat lähimmäisen puhuessaan uskosta.

Näitä kahta asiaa ei saa erottaa toisistaan. Ei ole toista ilman toista. Lähimmäisen rakastaminen on monesti ylivoimaista. Mahdolliseksi sen tekee vain Jumalan rakkauden kokeminen omassa elämässään.