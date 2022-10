Mahdoton käsky

Jeesukselta kysyttiin, mikä on lain suurin käsky. Tähän Jeesus vastaa, että suurin ja tärkein käsky on rakastaa Herraa, Jumalaa, koko sydämestä, koko sielusta ja mielestä.

Toinen yhtä tärkeä on rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.

Tänä aikana puhutaan paljon rakkauden kaksoiskäskystä, kun on kyse siitä, mitä voi tehdä ja mitä ei. Valitettavasti korostetaan vain kaksoiskäskyn jälkimmäistä osaa eli lähimmäisen rakastamista. Kaikki on luvallista rakkauden nimissä. Jotta voisi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, on ensin kuitenkin opittava rakastamaan itseään. Siinäkö kaikki?