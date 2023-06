Matias Rinta-ahon poissaolo on näkynyt Vedon peleissä

Miesten Superpesis menee tasaisissa merkeissä niin kärjen kuin peränkin osalta. Keulajoukkueet näkyvät välillä häviävän kahtakin peliä perättäin. Näin kävi niin Sotkamolle kuin Vimpelillekin, eikä Joman Pohjanmaan kiertue tuottanut kuin voiton Vimpelistä.

Tämähän on sarjan mielenkiinnon osalta mitä parhain asia, vaikka Vedon 1–2 (6–4,2–1,0–3) tappio Jomalle surettaakin Vimpelin kannattajia. Vimpeli ei kahdessa viime pelissään ole oikein löytänyt rytmiä sisäpeliinsä. Kärkeä on vaihdettu, mutta ilman suurta tehonparannusta.

Lisäksi Veto on antanut vastustajalle etulyönnin antamalla läpilyönneillä reilun johdon.

Myöskään vaihtopeli ei ole oikein sujunut, siitä on merkkinä vain 11 kolmostilannetta vastustajan 22 vastaan Joma-pelissä. Matias Rinta-ahon poissaolo näkyy niin sisällä kuin ulkonakin. Ulkopeli on kestänyt hyvin lukuunottamatta niitä läpilyöntejä.

Vanhaa tuttua taistelutahtoa nähtiin sunnuntaina saaressa, kun Veto taisteli toisella jaksolla yhden juoksun voiton, vaikka tilanne näytti jo menetetyltä. Joma-pelissä erottui joukosta jokeri Jere Saukko, joka keräsi 13/15 kärkilyöntiä kahden kunnarin kera.

Janne Mäkelä löi kolme juoksua mutta aivan puhtaaseen suoritukseen ei Mäksäkään päässyt. Jukka-Pekka Vainionpää joutui useasti vaihtotehtäviin eikä päässyt kovin useasti kotiuttamaan. Ennen taukoa Veto käy vielä Sotkamon Hiukassa, jossa vastustajana on sarjakärki Jymy. Molemmilla joukkueilla on alla kaksi tappiota eli lähdetään hyvin tasaisesta tilanteesta.

Sarjassa on nyt erottunut kolme tasoa. Kärkijoukossa on on kuusi ryhmää, keskijoukossa neljä ja hännillä kolme. Vielä on huomioitava, että Manse tulee liittymään kärkiporukkaan, jos se jatkaa Veto-ottelussa nähtyä peliä. Juhannuksena pidetään pieni tauko ja sitten jatketaan kiivaasti.