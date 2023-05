Mieti tosissasi, kannattaisiko joskus lähteä myös livenä pesiskentälle

Vanhan sanonnan mukaan urheilu, ja etenkin pesis, on parasta paikan päällä. Suomi on mahtava maa urheilun ystäville, sillä vuodenaikojen vaihtelu mahdollistaa lukuisten eri lajien harrastamisen ja sitä kautta seurattavaa riittää koko vuodeksi.

Keväällä ja alkukesästä lajikirjo pyörähtää, kun talvilajit antavat muutamaksi kuukaudeksi tilaa kesälle. Kansallisten palloilusarjojen kannalta on hieno asia, että operaattorit näyttävät kaikki niiden ottelut ja esimerkiksi pesäpallossa yksittäisiä otteluja seuraa tuhansia ihmisiä Ruutu-palvelussa.

Pesispiireissä Ruutu-asia on ollut kuuma peruna viime vuosien ajan. Lyhyesti kiteytettynä seuroja hiertää se, että niille aiheutuu kustannuksia lähetysten pyörittämisestä, eikä niiden kukkaroon tule televisioinnista mitään. Mainoksilla ja muulla oheistoimilla on yritetty paikata kuluja, mutta plussan puolelle toiminnasta on haastavaa päästä.

Pelaajan näkökulmasta palvelu on erinomainen. Se mahdollistaa kaikkien vastustajien pelien näkemisen livenä tai tallenteena myöhemmin, eikä jokaiseen otteluun tarvitse lähteä seuraavaa vastustajaa katsomaan. Tämä olisi toki muutenkin mahdotonta. Lisäksi on mukavaa, että pelejä voi seurata ympäri Suomea ja nähdä itse, millaista peli on toisaalla.

Asia on kuitenkin monimutkaisempi. Niin hieno asia, kun kyseinen palvelu onkin, on se vienyt ihmisiä sieltä, missä niitä eniten kaivattaisi – kentiltä ja katsomoista.