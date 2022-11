Millaista Jeesusta odotat?

On helppo ajatella, että juutalaiset eivät ottaneet Jeesusta vastaan, mutta me kyllä tiedämme ja ymmärrämme, kuka Hän on. Olemme kuitenkin lopulta aika samanlaisia kuin juutalaiset. Jeesuksen saapuessa elämäämme eri tavalla kuin olemme odottaneet meidän on vaikea ymmärtää saati uskoa, että Hän todella on odottamamme Vapahtaja.