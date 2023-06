Nestori Yli-Sissala: "Alkukautta on leimannut voittamisen vaikeus"

Kohtalokkaita virheitä ratkaisun hetkillä

Alkukautta on leimannut voittamisen vaikeus. Pelit ovat tasaisia ja kykenemme pelaamaan voitosta. Niissä hetkissä ja suorituksissa, kun jaksojen voitot ratkaistaan, ovat vastustajat olleet toistaiseksi huomattavasti parempia.

Jos vastus on tarjonnut voittoa, olemme tehneet pahoja virheitä, jotka ovat koituneet kohtaloksi.

Harmitus tappioiden jälkeen on ollut suurta, mutta tuleen ei auta jäädä makaamaan. Kuluneen sanonnan mukaan virheistä pitää oppia ja mennä eteenpäin. Kokemuksien karttuessa meidän on opittava ne konstit, joilla tasaiset jaksot ja pelit käännetään voitoksi. Usein se tarkoittaa yhtä tai kahta kriittistä suoritusta per pelaaja.

Sarja on hirmuisen kova ja tasainen, joten nuo yksittäiset suoritukset määrittävät monesti sen, osoittavatko kädet pelin jälkeen pukuhuoneessa kohti kattoa vai lattiaa.

Tulevalla viikolla uusia mahdollisuuksia voittojen metsästykseen on kolmin kappalein, kun keskiviikkona Kitrolle saapuu Kouvolan Pallonlyöjät. Viikonloppuna matkataan Karjalaan tutustumaan sikäläiseen pesiskulttuuriin, kun vastassa ovat Joensuu sekä Kitee.