Nestori Yli-Sissalalla selvät sävelet Superpesis-kesään: "Nyt pitää antaa hanaa ja nauttia!!"

Kaksijakoiset harjoituspelit

Talven hallipelien sekä keväällä ulkona pelattujen harjoituspelien anti on ollut kaksijakoista. On pelattu hyviä jaksoja ja pelejä, jotka ovat osoittaneet, että tämä nuorten miesten sinikeltaisiin pukeutuva joukkue on kova kanto kaskessa kenelle tahansa.

Pelin taso ei ole kuitenkaan pysynyt riittävän korkealla otteluiden läpi ja joukkueelle on tullut selväksi, että voittojen ottaminen Superpesiksessä vaatii valtavasti, sillä pienikin herpaantuminen kostautuu heti, kun vastassa on valtakunnan eliitti.

Sisäpelin tehokkuus on kenties suurin yksittäinen pelillinen asia, joka määrittää ensi kesän menestystä. Ulkopeli on kestänyt hyvin, sisäpelissä taso on heitellyt enemmän. Omat mahdollisuudet pitää pystyä käyttämään tehokkaasti.

Allekirjoittanut edustaa joukkueen kokenutta osastoa. Selattuani allakkaa tarpeeksi pitkälle historiaan havahduin, että omasta Superpesisdebyytistäni tulee kesällä kuluneeksi 10 vuotta.

Peltomäen Jere taisi olla silloin vielä leikkimässä Luoma-ahon alakoululla legopalikoilla. On upeaa ajatella, että nyt nämä alajärviset nuoret miehet pääsevät kokemaan sitä samaa pienen pojan unelmaa, jonka olen itsekin saanut kokea vuosikymmen sitten, pelata Superpesistä Ankkureissa.

Ja kylläpä vanhankin sisällä vielä kihelmöi mukavasti, kun odottaa kaikkea sitä, mitä ensi kesä joukkueellemme tuo. Odottavan aika on ollut syksystä asti pitkä, mutta enää ei tarvitse odottaa. Nyt pitää antaa hanaa ja nauttia!

Pesisherkku ja karnevaalit alkavat torstaina, kun edessämme on kovin mahdollinen haaste heti sarja-avauksessa. Saarikenttä, Savonjoki, kiihkeä järviseutulainen pesisyleisö, televisiokamerat ja vastassa tämän hetken paras joukkue maailmassa. Aika mehevät lähtökohdat aloittaa Superpesiskausi 2023!