Odotus palkitaan

Kevät on ylioppilaiden ja muidenkin valmistuneiden juhlaa. Pitkä uurastus on takana ja kauan odotettu juhla on edessä. Onnea kevään valmistuneille ja taustajoukoille.

Ensi sunnuntai on kirkkovuodessa kuudes sunnuntai pääsiäisestä.

Silloinkin on aiheena odotus, nimittäin Pyhän Hengen odotus. Jeesus kertoi opetuslapsilleen, että nämä saavat Pyhän Hengen. ”Te saatte Puolustajan, minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta.”

Tämä lupaus koskee myös meitä.

Pyhä Henki on kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona. Pyhä Henki on itse Jumala, ei siis vain jokin lisävoima.

Jumalan olemus on ihmiselle pitkälti salaisuus, mutta Hän ilmoittaa itsensä ja tulee läsnä olevaksi juuri Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki on Raamatun mukaan eläväksi tekijä, Pyhä Henki synnyttää uskon ja ylläpitää sen. Pyhä Henki toimii armonvälineiden eli sanan ja sakramenttien kautta.