Oikealta näyttävä väärä opetus vie harhaan

Yksi meidän aikamme ilmiö on vedota kaikessa Jumalan rakkauteen. Silloin irrotetaan yksi Raamatunlause ja liimataan sitä eri yhteyksiin. Se lause on totta. Se löytyy Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä: Jumala on rakkaus. Kun tätä lausetta liitetään eri yhteyksiin, luodaan käsitys, että Jumala hyväksyy kaiken mitä me teemme. Mutta Jumala ei koskaan muuta sanaansa eikä hyväksy vääryyttä eikä syntiä. Sitä minkä hän on sanassaan ilmoittanut synniksi, eli asiaksi, joka erottaa meitä hänestä, sitä hän ei hän rakkaudellaan muuta miksikään muuksi. Huono puu ei muutu hyväksi sillä, että siihen ripustetaan hyviä hedelmiä.

Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan se iloitsee totuuden voittaessa ja se korjaa vääriä asioita. Jumala on rakkaus, ääretön rakkaus. Niin käsittämätön rakkaus, että hän uhrasi oman kalleimpansa, oman Poikansa, toisten puolesta, meidän puolestamme. Hän korjaa meidän rikkouksemme, antaa anteeksi syntimme.

Tästä on kysymys, kun sanotaan, että Jumala on rakkaus.