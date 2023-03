Ruonalla onkin sitten ajettava levähdysalueelle, jotta saa saa sisuskalut tasapainoon

Talvi paljastaa teiden heikkoudet kesää paremmin. Lähes vuosikymmenien murheenkryyni on Vimpelin ja Kurejoen välinen tie. Sitä on korjailtu päällysteen osalta useasti, mutta toimenpiteet ovat olleet niin vaatimattomia, että tien kunto on parin vuoden jälkeen entistä huonompi.

Tämä talvi on ollut ongelmallinen siinä suhteessa, että tiehen painuneet polanteet ovat tehneet väylästä kuoppaisen ja rynkyttävän. Ja tiessähän on paikkoja paikan päällä kuin entisen pojan sarkahousuissa.

Jos kulkija on selvinnytkin Kurejoelle asti, niin sitten vasta odottavat puistattamiset, jos nimittäin on matkalla Kuortaneelle. Sama hakkaava meno jatkuu aina Ruonalle asti ja siellä onkin ajettava levähdysalueelle, jotta saa saa sisuskalut tasapainoon.

Eikä tietoa korjauksista ole luvassa. Tienpitäjä on ajatellut, että kaikkien on ajettava Hoiskon kautta esimerkiksi Seinäjoelle mennessä. Tien liikenne on kuitenkin vilkasta ja sen varrella on asutuksen lisäksi Keiteleen puunjalostuslaitos, Lakeaharjun hiihtokeskus ja vilkas ranta-asuminen kesäaikaan.

Liikenne pohjoiseen Vetelin suuntaan on sekin vilkas. Vielä ehtisivät kansanedustajaehdokkaat tarttumaan asiaan.