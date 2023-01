Sanassa on rohkaiseva viesti vaihtuvien aikojen keskelle

Jälleen vuosi on vaihtunut, uusi vuosi ja jouluajan päättävä loppiainen ovat ohitse. Vanha on jäänyt taakse, uusi on tullut tilalle.

Sydämissä voi olla monenlaisia ajatuksia: toivon, mutta myös pelon ajatuksia. Jumalan Sanassa on rohkaiseva sana vaihtuvien aikojen keskelle:

”Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa.” Valit.3:22-23.

Kuinka usein ajattelemme, että elämämme, hyvinvointimme ja rauhantila valtioiden välillä ovat itsestäänselvyys. Mutta kun joku niistä horjuu, niin joudumme pysähtymään ja myöntämään: ”Kertakaikkiaan, nämä asiat ovat Jumalan armoa”. Olenko unohtanut tämän tosiasian?

Herran armon, laupeuden ja uskollisuuden varassa saa Jeesukseen uskova rohkealla mielellä elää myöskin vuotta 2023.

Jumalan Sana on totta - Jeesus ei ole muuttunut. Armo riittää pelastuksen asiassa: ”ei 99,99 prosenttisesti, vaan 100 prosenttisesti: Armo riittää arkielämänkin keskellä, niin sen myötä- kuin vastoinkäymisissä, niin hyvinä kuin pahoina päivinä”.

Hänen armossaan on meille kylliksi. Jeesuksessa on kaikki mitä sinä ja minä tarvitsemme.

Tänäkin uutena vuotena meitä kaikkia haastetaan kasvamaan Jumalan armossa ja tuntemisessa. Siinä on se kaikkein tärkein. Muistetaan se.