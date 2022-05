Sunnuntaiksi: Tarvitaan Jeesus-passia

Oletko useasti pakannut matkalaukkusi reissua varten ja päättänyt viettää unelmien loman? Matkaa varten, varsinkin silloin, kun se etenee kauas kotimaasta, tarvitaan ajantasainen ja päivitetty passi, oletetun sään mukaiset varusteet ja iloista lomamieltä. Näin korona-aikojen helpottaessa jo ajattelukin tekee arjesta juhlaa. Mutta tutkittua on sekin, että koti on koti ja sinne kaipaa aina hetkellisten loman irtiottojen jälkeen.

Täällä maan päällä ollessa ei kovin usein asetu mielen päälle taivaskoti. Aina silloin, jos kuolema tai suru on koskettanut läheltä, miettii, minne me tämän elämän jälkeen matkaamme.

Usein usko avautuu elämän tarkoituksettomuudessa, kun arjen tai juhlien irtiotot eivät täytäkään sydämen sisintä kaipuuta. Mitä tehdä? Tarvitaan Jeesus-passia.

Sellaista taivaan asiakirjaa, jonne on kultakirjaimin piirretty nimesi elävien kirjaan. Näin siksi, koska uskossa, joka ansiottomasti omistetaan armon kautta Jeesuksessa, on ilmaiset matkaliput varattuna taivaskotiin ja Jeesus-passi on aina ja joka tapauksessa ajantasainen anteeksianto synneistämme jo täällä ajassa, varjojen maassa. Mikä siitä vakuuttaa? Raamatun sana ja rauha, joka pysyy elämän eri sääolojenkin keskellä. Vain tämän kokenut voi siitä todistaa ja silloin koti-ikävä iankaikkiseen asuinsijaan taivaassa on se tarkoitus, mitä elämälle on asetettu.

”Nyt kodista laulun mä laulan, jossa ikuisen asunnon saan ja kaikkien pyhien kanssa saan levätä vaivoista maan. Se koti ei olekaan täällä ah ei, se on kaukana tuoll`. Mä täällä vain olen tiellä siell` lopun saa kyynelten vuo.”