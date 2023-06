Suomi ei voi olla oma sulkeutunut saarekkeensa

Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvosta, demokratiasta ja korkeatasoisesta koulutuksestaan.

Lukuisat lähetysjärjestöt, ihmisoikeusjärjestöt ja hyväntekeväisyysjärjestöt ovat jo kymmenien vuosien ajan tehneet uskomatonta työtä monissa Afrikan ja Aasian maissa.

Yhä useampi lapsi on saanut laadukasta opetusta, yhä useampi vammainen lapsi on päässyt kouluun. Ihmisoikeudet ovat menneet eteenpäin, kaivoja on kaivettu ja terveydenhuoltoa edistetty.

Esimerkiksi Etiopiassa vielä kymmenisen vuotta sitten vain pari prosenttia kuuroista lapsista pääsi kouluun ja oppi viittomaan. Tänä päivänä, suomalaisen kehitysyhteistyövarojen ja lähetysjärjestöjen työn ansiosta, luku on jo lähes 20 prosenttia.