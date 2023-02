Minulla on nyt reilu puoli vuotta takana opiskelua Pohjois-Dakotassa. Opiskelen viestinnän kandin tutkintoa University of North Dakotassa. Samalla on kulunut reilu puoli vuotta uuden treeniryhmän ja valmentajien kanssa koulun yleisurheilujoukkueessa.

Opiskeleminen täällä...