Tiukkoja otatuksia, mutta pistepussiin täytettä niukanlaisesti

AA – Tahko 0-2 (2-5, 0-2), KoU – AA 2-1 (1-0, 5-6, 0-0, 8-6)

Superpesisvuoden toinen viikko kerrytti Ankkurien pistepussia yhden täpän verran, kun Tahko ja Kossu olivat etevämpiä.

Saldo tuntuu hieman laihalta, sillä enemmänkin pinnoja ja ennen kaikkea voittoja oli tarjolla.

Hyvinkään Tahko eteni viime kaudella upeasti välieriin saakka häviten pronssiottelut niukasti Joensuun Mailalle.

Tahkon joukkueessa on useita eliittipelaajia ja etenkin mörssäriosasto lähentelee sarjan parasta, kun miehiä kotiin iskevät Juha Niemi ja Juha Korhonen. Tahko ei päässyt Kitrolla helpolla, mutta juurikin sen kovien tykittäjien lyömät läpilyönnit käänsivät pelin vierailijoiden eduksi.

Pelissä nähtiin melkoinen harvinaisuus, kun veljekset, Pyry ja Petteri Alanen, olivat joukkueidensa lukkareina. Liekö ensimmäinen kerta Superpesiksen historiassa, kun veljekset lukkaroivat vastatusten? Kotipesässä häärivät ketterät nuorukaiset ovat kotoisin Kurusta, mutta sukujuuret ovat vahvasti Järviseudulla.

Kotiutuskisa meni Kossulle

Sunnuntaina Koskenkorvalla pelattiin tasainen ja tunnerikas peli. Avausjakso oli molemmilta heikko, mutta toisella jaksolla alkoi tapahtua. Johtoasema vaihteli jakson läpi, mutta Ankkurit onnistui pelin tärkeällä hetkellä tekemään juoksun ja viemään pelin supervuoroon.

Ankkurit pääsi senttien päähän voitosta ensimmäisessä kotiutuskisassa, mutta tiukka pesäkilpa päättyi ilmajokisten hyväksi. Lopulta kolmanteen kotiutuskisaan asti venyneen taiston käänsi itselleen Kossu.

Voittoja ei herunut, eikä joukkue päässyt parhaimmalle pelilliselle tasolle. Superpesis on todella kova sarja, jossa ilmaiseksi ei saa mitään. Onnistuneesta lyönnistä vastustajat tekevät todella kovia suorituksia ja kääntävät vielä tilanteita paloiksi.

Vaikka ulkokentällä tukkisi kaikki paikat, löytävät lyöjätykit jostain raon, josta päästä rokottamaan.

Vaatimustaso pelien voittamiseen on jo nyt todella kova ja kesän edetessä tulee vain nousemaan.

Pelissä on paljon hyvää, omia virheitä pitää kyetä karsimaan. On ollut mukava huomata, että joukkueemme on kestänyt hyvin muutamat loukkaantumiset ja uusia nuoria pääsarjadebytantteja on päässyt näyttämään kyntensä.

On siis jaksettava olla kärsivällinen, harjoitella laadukkaasti, valmistautua peleihin hyvin ja uskoa siihen, että onnistumisia ja voittoja tulee, kun oma peli paranee.