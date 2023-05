Vedolle kauden ensimmäinen tappio eikä selittelylle jää sijaa

Joitakin yllätyksiä on sarjassa nähty

Muutamia yllätyksiä on jo näkyvissä. Manse on hävinnyt yllättäen jopa Koskenkorvalle. Pelissä Kossu löi parikymmentä juoksua Mansen kentästä.

Mansessa ei pelinjohtaja ole vielä saanut porukkaa hanskaansa. Kainuun hengen luominen hämäläisiin ei ihan heti onnistu. Joensuu on ollut sekin alisuorittaja. Sen peliin on vaikuttanut tähtipelaaja Joni Rytkösen toilailut siviilielämässä, jonka seurauksena hänet on vedetty toistaiseksi sivuun.

Manse tulee torstaina Vimpeliin, jolloin sitten voidaan todeta omin silmin missä mennään. Vimpelin on kuitenkin saatava pysyvä permanentti niin lyöntijärjestykseen kuin ulkokentällekin. Muuten ei kunnian kukko laula.