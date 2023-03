Kukaan ei voi olla näkemättä ja kuulematta tai kohtaamatta pahuutta. Pahuus vaikuttaa omassa elämässämme ja koko maailmassa. Ihmiskunnan historia on myös julmaa väkivallan ja sotien historiaa.

Edelleenkin ihmiset saattavat syyllistyä vääriin tekoihin ja valintoihin sekä kaltoinkohteluihin. Pahan valta on todellisuutta.

Ihminen on kahden vallan taistelukenttä. Olemme mukana hyvän ja pahan välisessä taistelussa. Taistelu on myös hengen ja lihan välistä kamppailua. Merkityksellistä tässä taistelussa on uskon ja hyvän omantunnon säilyttäminen, anteeksiantamuksen evankeliumi ja sen voima sekä rakkaudellinen suhtautuminen lähimmäiseen.

Tarkkaillessamme aikamme pahuuden ilmenemismuotoja, saatamme kysyä: ”Voittaako paha lopulta hyvän?” Ei voita. Jumala toteuttaa oman suunnitelmansa.