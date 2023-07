Yksi kolmen pisteen voitto nostaa Vedon varmuudella runkosarjan voittajaksi

Mäkelä pitelemätön Hyvinkäällä

Sunnuntaina Veto vieraili Pihkalan laajalla kentällä ja käytti sen koon mallikkaasti hyväkseen. J-P Vainiopää löi kolmospuolelta 1+2 juoksua ja Mikko Kanala löi Vedon toisen kunnarin.

Vahvimmassa lyöntivireessä oli kuitenkin Janne Mäkelä, joka löi kahdeksan kotiutusta. Itä-Länsi koppari Teemu Nurmio ei saanut ollenkaan otetta Jannen lyönteihin. J-P Vainionpäälle merkittiin neljä kotiutusta ja neljä tuotua juoksua. Vedon ulkokenttä oli vahva ja palkituksi tuli tällä kertaa Juho Heikkala.

Vedolla on vahva ote runkosarjan voittoon. Yksi puhdas voitto nostaa Vedon jo lopullisesti kärkeen. Tiistaina Vedolla on ottelu hieman alavireisesti viime aikoina pelannutta Kempeleen Kiriä vastaan. Toivottavasti kalavelat tulevat nyt maksettua, sillä keväällä Kiri otti voiton Vedosta.

Torstaina on vierailu Joensuuhun ja sillekin on kalavelkoja maksettavana tappiosta Saarikentällä. Vedon peli on niin vahvassa iskussa, että voitot tullevat molemmista peleistä. Ankkurit näyttää jäävän hännänhuipuksi ja AA pelaa ensivaiheessa sarjapaikastaan Kossun kanssa.