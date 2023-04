Edelleen elämme katvealueella, mutta olipa maakunnallekin masentava tulos

Ei käy kieltäminen, järviseutulaisittain eduskuntavaalien vaalitulos on pettymys. Myös seuraavat neljä vuotta tulemme olemaan ilman järviseutulaista kansanedustajaa.

Jos yllätysvaaleja ei tule, alueemme hiljaiselo Arkadianmäellä tulee venymään jo kahdeksaan vuoteen. Lähes yhtä masentavaa, on eteläpohjalaisten läpimenneiden määrä: koko maakunnassa on vain neljä kansanedustajaa. Se on vähän. Viime vaaleissa läpi meni sentään kuusi eteläpohjaista.

Kysymys ei ole vain äänten keskittämisestä seutukunnittain ehdokkaan taakse, vaan puoluepolitiikkakin tekee osansa. Järviseutulaisittain katsottuna oli iso puute, ettei perussuomalaista ehdokasta alueella ollut. Perussuomalainen noste kanavoitui Järviseudulla nyt pääosin keskipohjalaiselle Mauri Peltokankaalle.