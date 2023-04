Hulluuden kiilto silmissä ja muut järviseutulaiset taidonnäytteet

Onni Kivipellon tammikuussa alkanut julkinen The Voice of Finland -matka on päättynyt niin kuin toivoimme sen päättyvänkin - voittoon! Yhtään en halua ottaa nuorelta mieheltä itseltään pois, mutta kisassa myös yhteisö näytti voimansa. Kun juontaja Heikki Paasonen julisti finaalilähetyksessä, että voittaja on saanut 41 prosenttia kaikista äänistä, tuloksen osasi viimeistään arvata. Ei sellaista äänivyöryä saada aikaan kuin vähän hulluuden kiilto silmissä.

Alajärven elinkeinojohtaja Jaakko Aninko kuvaili lehtemme haastattelussa hyvin Onni-ilmiötä (28.4.). Aninko totesi, että menestyksellä on ollut iso merkitys yhteisöllisyydelle ja että "Onni on olut mukavaa liimaa kunnan sisällä".

Näin juuri.

Kaikkihan me ymmärrämme, että tämä on "vain viihdettä", mutta juuri siksi se onkin niin mukavaa. Kansa on aina sirkushuvinsa halunnut ja nyt sanoisin jopa, että olemme tämän ansainneet. Viime vuosiin on mahtunut niin paljon synkkää: tilaa on ollut takuulla tällaiselle puhtaalle ilolle.

Myönnän olleeni skeptinen siinä vaiheessa, kun kaupunki julkisti pitävänsä finaalilähetyksen kisastudion Kitrolla. "On niin vielä niin kylmääkin, ja kotonahan tätä on kiva perheen ja ystävien kanssa katsella", ajattelin. Ehkä vähän suuruudenhullua?

Olin selvästi väärässä. Ihmiset halusivat olla isosti yhdessä ainutlaatuisella hetkellä. Noin 300 henkilön tavoite täyttyi silmämääräisesti reippaasti. Kivipellon Alajärvelle nostattama yhteisöllisyys tuli takuulla alleviivatuksi viimeistään tuloksen julkistuksessa. Se ilo oli käsinkosketeltavaa!