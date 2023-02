Järviseutulainen naiskansanedustaja – ei sellaista vain ole ollut

Järviseudulta on eduskuntavaaleissa kuusi sellaista ehdokasta joiden kotipaikka on tällä hetkellä Järviseudulla. Ehdokkaiden sukupuolijakauma on tasainen: kolme naista ja kolme miestä.

Oletko tajunnut, kuinka harvinainen järviseutulainen naiskansanedustaja on historian saatossa ollut? Tekisi mieleni sanoa, että sellaista ei ole koskaan ollut.

Vuonna 1867 Lehtimäellä syntynyt Eveliina Ala-Kulju on ainoa perinteisen seitsemän Järviseudun kunnan alueella syntynyt naiskansanedustaja.

Valtiopäivillä Ala-Kulju tuli tunnetuksi hyvänä puhujana sekä asioihin perusteellisesti syventyvänä naisedustajana. Ala-Kuljun ajamiin asioihin kuuluivat esimerkiksi suomalaisuus, raittius, naisen aseman parantaminen. Hän kuitenkin muutti Kuortaneelle jo noin kolmen vuoden ikäisenä, kävi koulut siellä ja kuoli vuonna 1940 Seinäjoella. Hänen vanhempansakin olivat ylistarolaisia. Kuortaneelle perhe muutti, kun isä tuli valituksi sinne kiertokoulunopettajaksi. Todellinen järviseutulainen vaikuttaja Ala-Kulju ei ollut, vaikka ura ansiokas olikin.