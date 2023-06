Muista terve järki juhlassakin

Juhannuksen viettoon liittyy kaksi ohittamatonta puheenaihetta: sää ja hukkuneiden määrä. Onneksi Järviseudulla ei ole miesmuistiin tarvinnut uutisoida yhtään hukkunutta juhannuksena, hyvin harvoin onneksi muutenkaan.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto lähetti medialle näin juhannuksen alla tilastot, joista käy ilmi, että Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana (2013–2022) hukkunut juhannuksena (to–su) keskimäärin kuusi ihmistä.

80 prosenttia hukkuneista on ollut miehiä ja suurin osa hukkumisista on tapahtunut Itä-Suomessa. Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä, joista noin puolet on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Hätätilanteessa toimiminen voi olla haastavaa selvin päin, humalassa se on jopa mahdotonta, liitto muistuttaa tosiasioista.

Suomen Poliisi tähdentää, että vain selvänä ja levänneenä ruorin taakse. Jopa kahdeksan kymmenestä vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos pelastusliivit olisi puettu oikein päälle ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa.

Tähän loppuun vielä liiton lähettämät 10 vinkkiä vesiturvallisen juhannuksen viettoon – ja koko kesään:

1. Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi.

2. Muista, että alkoholi ei kuulu vesille.

3. Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä.

4. Varmista ennen veteen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa.

5. Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti.

6. Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan.

7. Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan.

8. Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan.

9. Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus.

10. Muista terve järki ja selkeä arviointikyky - oikea asenne luo turvaa.