Naistenpäivän kukkakimppu muistuttaa isommista asioista

Tänään vietettävänä naistenpäivänä haluan kuitenkin muistuttaa, että naistenpäivän historia on jotain ihan muuta kuin tarve ostaa kotiin rouvalle kukkia. Mukavaa toki sekin, mutta päivällä on merkittävä historiallinen tausta. 1900-luvun alussa päivän tarkoituksena oli edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä. Päivä muistuttaa edelleen sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Matkaa siihen on.

Tiesitkö, että yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään? Naisten ansiot ovat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Maailmanlaajuisesti palkkaero on 22 prosenttia. Naisten osuus kansanedustajista on maailmanlaajuisesti vain noin neljännes. Naistenpäivän sanoma on yhä tärkeä.