Onni tuloo ja tohtii, miten ihanaa murretta ja viihdettä kaikelle kansalle

Kyllä on hemmoteltu järviseutulaisia musiikin ystäviä, kun alajärveläinen Onni Kivipelto on laulanut itsensä The Voice of Finlandin finaaliin. Ratkaisu nähdään jo tulevana perjantaina. Puhdasta viihdettä tämä tietenkin on, mutta silti tuntuu kuin isommaltakin asialta.

On ollut mielenkiintoista seurata tätä kisamatkaa eikä vähiten lehtemme avustajan Elina Paavola-Mikkolan tekstien kautta. Monihan toki tuntee tämän nuoren miehen Alajärvellä jo, on hän niin monessa ollut mukana ja erityisesti musiikin saralla.

Kiinnitän nyt huomiota ulkomusiikillisiin seikkoihin. On ollut mukava kuulla Järviseudun murretta nykynuoren suusta ja oikein koko kansan televisiossa. Tuloo ja tohtii sanat nyt esimerkiksi solahtavat Kivipellon suusta niin tutusti ja täydellisen järviseutulaisittain.

Järviseudun murteen ystävän sydämessä on läikähdellyt ihanasti.