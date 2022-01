Vielä on turhan aikaista tehdä johtopäätöstä siitä, kiinnostavatko aluevaalit enemmän kuin kuntavaalit alueemme äänestäjiä Ensinnäkin kesällä ennakkoäänestysaika kesti peräti kaksi viikkoa. Nyt sama rupeama on tiivistetty viikkoon Äänestysaktiivisuus on noussut alueellamme kork.