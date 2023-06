Perinteistä on vaikeaa luopua, etenkin kun ne liittyvät edesmenneisiin

Soinin hautausmaan hautakumpuja on lyhennetty reilusti, ja tämä on aiheuttanut kuohuntaa seurakuntalaisissa. Sosiaalisen median keskustelussa esille nousevat teemat hautarauhan rikkomisesta, käytännölliset syyt ja myös se näkökulma, ettei maassa ole kuin tomua ja sielu on taivaassa.

Muistan lapsena, kuinka isovanhempieni haudalla piti käyttäytyä siivosti. Tasoitetulle, leveälle ja ihmisen mittaiselle hiekkakummulle, joka oli vieläpä reunustettu samanlaisella kivellä kuin itse hautakivi oli, ei saanut astua. Kiven juureen sai viedä kukkia vain haudan keskelle sijoitettua laattapolkua pitkin. Uskoin vakaasti siihen, että sinne hautaan putoaa, jos päälle jalallaan astuu. Kivipolkuakin, piti kulkea varoen ihan kuin astelisi virran yli.

Hautakumpuja on tehty esihistoriallisista ajoista lähtien. On myös monia muita tapoja haudata rakkaita ja tapa juontaa juurensa aina kyseessä olevien historiaan ja perinteeseen. Toiselle tasainen nurmi siinä seisovine paaseineen on yhtä tuttu ja tavallinen. Yhteistä kuitenkin on aina vainajan kunnioittaminen.