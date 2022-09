Kaikki muu on turhaa, paitsi pesäpallo. Siltä se tähän aikaan vuotta ainakin tuntuu, niin voimakkaasti on pesäpallo-ottelut liikuttaneet lajin ystävien mieltä viime viikon aikana. Alajärvi nousi takaisin Superpesikseen kolmen välivuoden jälkeen. Todella isolta jutulta se on tu...