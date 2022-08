Alajärveläinen Pekka Hautamäki otti hopeaa metsästysammunnassa

Pohjoismaisen metsästysammunnan PM-kilpailut pidettiin 5.–6. elokuuta Mäntsälässä. Kisoissa toiseksi tuli alajärveläinen Pekka Hautamäki.

Kilpailu on yhdistelmäkilpailu, jossa ammutaan kaksi lajia haulikolla ja kaksi kiväärillä. Haulikkolajit ovat metsästystrap ja compak sporting. Kiväärilajeina on kauris ja hirvi.

Jokaisessa osalajissa on jaossa 100p, jolloin koko kilpailun maksimi pistemäärä on 400. Molemmissa haulikkolajeissa ammutaan 25 kiekkoa, jolloin yhden kiekon arvo on 4 pistettä.

Tänä vuonna kilpailun voitto irtosi 375 pisteen tuloksella.

Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin ampujat olivat kisoissa hyvässä vireessä. Kilpailun kärkikolmikossa kaikki edustavat Pohjanmaan piiriä.

Voittajaksi tuli Ronnie Skata 375p, 2. Pekka Hautamäki 373p ja 3. Christian Höckert 372p.

Osallistujia kilpailussa oli Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Jokaisella maalla on 40 ampujan kiintiö, joka jaetaan keväällä pidettävissä katsastuskilpailuissa.