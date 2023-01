Alajärveläisille vapepa-aktiiveille tunnustusta monipuolisesta toiminnasta, johon on kuulunut muun muassa etsintöihin osallistumista

Vapepan valmiusavauksessa Tuurissa palkittiin viime lauantaina alajärveläisiä aktiiveja.

Tarja Åkerman ja Raija Hankaniemi saivat kultaiset ansiomitalit, Päivi Lautamaja hopeisen ansiomitalin.

Åkerman on SPR:n Alajärven osaston hallituksen jäsen vuodesta 1983. Hänellä on takanaan useita puheenjohtajakausia ja toimii osaston puheenjohtajana nytkin.

Palkintoperusteissa Åkermanin todetaan muun muassa hoitaneen puheenjohtajan pestiä erittäin tunnollisesti ja tuoneen ansiokkaalla tavalla SPR:n arvoja ja periaatteita tunnetuksi.

Åkerman on toiminut osaston hälytysryhmän hälyttäjänä vuodesta 1993 ja on osallistunut moniin etsintätehtäviin. Hän on ollut auttamassa monia tulipalon uhreja.

Raija Hankaniemi on ollut pitkään SPR:n Alajärven osaston ensiapuryhmän jäsen, osaston hallituksen jäsen vuodesta 2008 alkaen ja sihteeri vuodesta 2013. Parhaillaan hän on osaston varapuheenjohtaja.

Hän on ollut mukana etsinnöissä sekä etsijänä että henkisen tuen tehtävissä. Hän on kotimaanavun puhelimen päivystäjä ja ollut vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa.

Sekä Åkerman että Hankaniemi ovat toimineet vapaaehtoisina koronarokotustehtävissä.

He ovat myös olleet viime vuodesta alkaen järjestämässä tukitoimintaa Alajärvelle saapuville tilapäistä suojelua hakeneille.

Päivi Lautamaja on toiminut SPR:n Alajärven osaston ensiapupäivystäjänä vuodesta 1998 alkaen. Hän on toiminut ensiapuryhmän varajohtajana vuodesta 2014.

Lautamaja on ollut osaston hälytysryhmän jäsen pitkään ja on osallistunut moniin etsintätehtäviin.