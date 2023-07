Syntyvyys on jatkanut alkuvuonna laskuaan Suomessa, ja tilanne on sama myös pohjalaismaakunnissa. Mutta mikä on Järviseudun kuntien tilanne?

Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Suomessa syntyi 21 180 lasta, mikä on 1 082 lasta väh...